O lateral-direito Igor Serrote, ex-Grêmio, vem se destacando em sua primeira experiência no futebol internacional. Revelado pelo Tricolor Gaúcho e atualmente no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, o brasileiro apresenta números expressivos na UAE Pro League e figura entre os principais jogadores de sua posição em diferentes estatísticas da competição.

Entre os laterais-direitos do campeonato, Serrote lidera o ranking de desarmes, com média de 2,6 por partida. O jogador também ocupa a segunda colocação em interceptações por jogo (1,4) e em grandes chances criadas (3). Além disso, aparece em terceiro lugar em finalizações por partida (1,0) e na quinta posição em cortes por jogo (2,9). Os números evidenciam a versatilidade do brasileiro, que tem contribuído tanto defensivamente quanto na construção das jogadas ofensivas do Al-Jazira.

“Estou muito feliz com esse momento e com a forma como venho me adaptando ao futebol daqui. É um campeonato competitivo, com jogadores de muita qualidade, e tenho procurado evoluir a cada partida. Fico feliz pelos números, porque mostram que o trabalho está dando resultado, mas sei que ainda tenho muito a melhorar. Quero continuar ajudando o Al-Jazira e contribuir para que a equipe conquiste seus objetivos”, destacou Igor.

Igor Serrote disputou 19 partidas pela equipe profissional do Grêmio. O lateral também se destacou pelas seleções brasileiras de base e, em julho de 2025, foi negociado com o Al-Jazira por 5,5 milhões de dólares. Desde sua chegada ao futebol dos Emirados Árabes Unidos, o brasileiro soma 17 partidas e dois gols marcados pela equipe.