O ex-atacante Mario Jardel relembrou os momentos mais dramáticos de sua vida pessoal e de sua carreira em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. Ídolo do Grêmio, Porto e Sporting, ele desabafou sobre o impacto de não ter sido chamado para o Mundial disputado na Ásia.

Ainda hoje me pergunto por que razão Scolari (Felipão) não me convocou em 2002. Estava entre os cinco melhores atacantes do mundo. No Porto marquei 168 gols em 175 jogos durante quatro anos e, na temporada antes da Copa, fiz 55 gols em 42 jogos pelo Sporting, conquistando a minha segunda Chuteira de Ouro”, afirmou.

“No verão de 2003 experimentei cocaína. Estava de férias e sabia que podia consumi-la naquele período porque não havia exames de doping. Eu gostava, me fazia sentir vivo e não deprimido. Uma vez fiquei acordado por uma semana inteira. Depois tive uma overdose, arrisquei morrer e um amigo que estava comigo me salvou. Ali toquei o fundo do poço”, completou o ex-centroavante.

“A partir desse momento a minha vida acabou: álcool, depressão e cocaína. O meu primeiro casamento terminou, tive problemas com a custódia dos filhos e senti tudo a desmoronar”, completou o ex-atacante.

Recuperação e apoio médico contínuo

Depois de encerrar a trajetória no futebol profissional, Jardel buscou ajuda médica e iniciou acompanhamento psiquiátrico para tratar a dependência química e os quadros de depressão. O ex-atleta ressaltou a importância dos cuidados médicos constantes e do apoio familiar para estabilizar sua rotina longe dos gramados.