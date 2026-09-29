O Brasil venceu a Austrália por 4 a 2, nesta terça-feira, 29, em Brisbane, em amistoso internacional. A partida marca a primeira vitória da seleção brasileira no ciclo para a Copa do Mundo de 2030, quatro dias depois de um melancólico empate contra os mesmos australianos, na estreia da campanha rumo ao próximo Mundial.
Diferente do que pensou para a escalação inicial do jogo anterior, Carlo Ancelotti optou por um meio de campo com três jogadores. Foram eles Bruno Guimarães, Danilo e Gabriel Bontempo. Os dois primeiros, com experiência na Copa passada, foram titulares também no jogo da última sexta-feira, 25.
A dupla aparece como uma das vértebras da espinha dorsal do que o técnico italiano parece pensar. A atuação de ambos no êxito contra a Austrália justifica ainda mais a predileção. Foi o botafoguense que sofreu o pênalti convertido por Raphinha e saiu dos pés do volante do Arsenal o gol da virada, em boa chegada à área.
Elegido para fechar a trinca, Gabriel Bontempo, do Santos, deixou boa impressão, com assistência para Vanderson abrir o placar. Caindo entre o meio e a direita, o garoto de 21 anos atuou por pouco mais de 60 minutos. Além dele, o treinador pode optar por nomes como Breno Bidon e Matheus Martinelli, além dos mais defensivos Andrey Santos e Douglas Luiz.
O Brasil volta a campo no próximo sábado, 3, contra a Índia, em Calcutá. É provável que o time titular tenha novas mudanças, seguindo a tendência de testes nesta Data Fifa.