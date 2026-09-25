O início do ciclo do Brasil para a Copa do Mundo de 2030 foi estreado com um gol de um rosto que já dava bons indícios desde o último Mundial. Autor da cobrança de falta que abriu o placar para a Austrália no empate por 1 a 1 desta sexta-feira, 25, em Brisbane, Nestory Irankunda deu sequência à sua boa fase.

Aos 20 anos, o ponta do Sporting, de Portugal, é uma das principais promessas do futebol australiano. No último Mundial, disputado entre Canadá, Estados Unidos e México,brilhou ao marcar na vitória por 2 a 0 sobre a Turquia e se tornar o jogador mais jovem da história dos Socceroos a fazer um gol em Copas do Mundo.

Nascido em um campo de refugiados na Tanzânia, filho de burundeses que deixaram seu país durante a guerra civil, Irankunda chegou ainda bebê à Austrália. Foi revelado pelo Adelaide United, onde se tornou um dos talentos mais da A-League e despertou interesse do mercado.

Em 2024, foi contratado pelo Bayern de Munique por 900 mil euros, uma negociação recorde para o futebol australiano. Sem espaço na equipe principal alemã, passou pelo Grasshopper, da Suíça, antes de se transferir para o Watford, da Inglaterra. Após empolgar em terras britânicas, foi contratado pelo Sporting, nesta temporada, por 15 milhões de euros (cerca de 89 milhões de reais)

Utilizado pelos lados do campo, o atacante que agora tem multa rescisória de 80 milhões de euros (aproximadamente 470 milhões de reais) combina velocidade, força física e finalização. Contra o Brasil, mostrou ainda qualidade na bola parada, superando Hugo Souza, em bela cobrança de falta.