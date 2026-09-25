O início do ciclo do Brasil para a Copa do Mundo de 2030 foi estreado com um gol de um rosto que já dava bons indícios desde o último Mundial. Autor da cobrança de falta que abriu o placar para a Austrália no empate por 1 a 1 desta sexta-feira, 25, em Brisbane, Nestory Irankunda deu sequência à sua boa fase.

Aos 20 anos, o ponta do Sporting, de Portugal, é uma das principais promessas do futebol australiano. No último Mundial, disputado entre Canadá, Estados Unidos e México,brilhou ao marcar na vitória por 2 a 0 sobre a Turquia e se tornar o jogador mais jovem da história dos Socceroos a fazer um gol em Copas do Mundo.

PLACAR destacou Nestory Irankunda no Guia da Copa 2026 - Edição 1536 / Junho 2026

PLACAR destacou Nestory Irankunda no Guia da Copa 2026 – Edição 1536 / Junho 2026

Nascido em um campo de refugiados na Tanzânia, filho de burundeses que deixaram seu país durante a guerra civil, Irankunda chegou ainda bebê à Austrália. Foi revelado pelo Adelaide United, onde se tornou um dos talentos mais da A-League e despertou interesse do mercado.

Em 2024, foi contratado pelo Bayern de Munique por 900 mil euros, uma negociação recorde para o futebol australiano. Sem espaço na equipe principal alemã, passou pelo Grasshopper, da Suíça, antes de se transferir para o Watford, da Inglaterra. Após empolgar em terras britânicas, foi contratado pelo Sporting, nesta temporada, por 15 milhões de euros (cerca de 89 milhões de reais)

Irankunda marcando um golaço pela Austrália diante da Turquia (@Socceroos/Divulgação

Utilizado pelos lados do campo, o atacante que agora tem multa rescisória de 80 milhões de euros (aproximadamente 470 milhões de reais) combina velocidade, força física e finalização. Contra o Brasil, mostrou ainda qualidade na bola parada, superando Hugo Souza, em bela cobrança de falta.

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