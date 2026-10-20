O volante Danilo Barbosa teve confirmada uma lesão muscular de grau dois no músculo adutor da coxa esquerda e desfalcará o Grêmio nos próximos compromissos da temporada. O clube não estipulou um prazo oficial para a recuperação do atleta.

A lesão foi detectada por exame de ressonância magnética após o confronto contra o Cruzeiro, disputado no último domingo, 18, na Arena. O jogador sentiu dores no local e precisou ser substituído aos 36 minutos do primeiro tempo por Erick Noriega.

De acordo com o departamento médico tricolor, Barbosa já deu início ao cronograma de tratamento com a equipe de fisioterapia.

O Grêmio volta a campo na próxima segunda-feira, 26, quando enfrenta o Coritiba no Estádio Couto Pereira.