Na noite de segunda-feira, 16, o Conselho Deliberativo do Grêmio aprovou por aclamação a homologação da troca de chaves envolvendo o terreno do antigo Estádio Olímpico Monumental. A decisão dos conselheiros assegura que o clube reúna formalmente tanto a exploração administrativa quanto a propriedade imobiliária do complexo esportivo.

Com o instrumento assinado, a instituição assume como titular legal exclusiva do terreno e da edificação da Arena. Em contrapartida, a área do Olímpico é repassada em definitivo para as empresas parceiras do empreendimento imobiliário.

Desfecho encerra disputa de 14 anos

O acerto põe fim a um complexo imbróglio jurídico e contratual que se arrastava há 14 anos. As negociações para destravar o acordo foram conduzidas pela gestão do presidente Odorico Roman e envolveram tratativas com a OAS 26 Empreendimentos Imobiliários e a Karagounis Participações.

A homologação traz estabilidade jurídica a longo prazo para o clube gaúcho, eliminando litígios que impactavam a operação do estádio. Além de assegurar o patrimônio de forma irrevogável, a medida destrava o planejamento urbano para o antigo terreno no bairro Azenha.