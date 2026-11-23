O meio-campista Gabriel Bontempo está liberado pelo departamento médico e reforça o Santos para o confronto contra o Grêmio, marcado para esta segunda-feira, 23, às 21h, no Morumbis, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como foi a recuperação física do jogador?

O jovem atleta gerou preocupação recente ao deixar o gramado durante partida da seleção brasileira contra Singapura, no continente asiático, após sofrer uma forte pancada no quadril.

Apesar do susto inicial, exames médicos complementares conduzidos em conjunto com a comissão técnica da CBF descartaram lesão de maior gravidade. A avaliação apontou apenas trauma local, sem danos estruturais que impedissem sua volta imediata aos gramados.

Quais as mudanças no time comandado por Cuca?

Com o rápido recuo das dores na região atingida, Bontempo treinou sem restrições no CT Rei Pelé e viajou com a delegação para o compromisso na capital paulista.

O técnico Cuca terá de lidar com um desfalque no meio-campo: o volante Gustavo Henrique cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. A liberação de Gabriel Bontempo surge como opção direta para recompor a estrutura titular do Peixe na reta final do Brasileirão.

Além da presença do meia, Neymar é nome confirmado na partida e será titular. Após perder jogos por suspensão após expulsão contra o Bahia, o camisa 10 voltou diante do Coritiba e ajudou o Peixe a conquistar os três pontos fora de casa.

O time que Cuca deve levar a campo é: Diógenes; Rodinei, João Alencar, Willian Arão e Luan Peres; Arthur, Gabriel Bontempo, Everton Cebolinha (Oliva), Neymar e Philippe Coutinho; Gabigol.