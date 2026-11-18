O atacante Gabigol marcou nos acréscimos do segundo tempo para garantir a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Coritiba, nesta quarta-feira, 18, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de manter o Peixe na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2027, o gol decisivo fez o camisa 9 chegar a 135 tentos na história da Série A, igualando Zico na quinta colocação do ranking de maiores artilheiros do torneio.
Em uma noite em que o Santos escalou Neymar, Gabigol, Philippe Coutinho, Everton Cebolinha e Arthur juntos entre os titulares pela primeira vez, a equipe encontrou dificuldades para furar a defesa paranaense até os instantes finais. O lance decisivo nos acréscimos chegou a ser revisado e validado pelo árbitro de vídeo (VAR), encerrando uma sequência de três partidas sem triunfo do time santista e levando a equipe aos 50 pontos, na oitava colocação.
Marca histórica ao lado de Zico e top 5 do Brasileirão
Com a bola na rede diante do Coritiba, Gabigol atingiu a marca de 135 gols em 320 partidas disputadas pelo Campeonato Brasileiro — somando suas passagens por Santos, Flamengo e Cruzeiro. O número coloca o centroavante empatado com Zico, que anotou 135 gols em 249 jogos pelo torneio nacional.
Na era dos pontos corridos, iniciada em 2003, Gabigol ocupa isoladamente a segunda posição entre os maiores goleadores, atrás apenas de Fred, que soma 158 gols. Restando três rodadas para o encerramento da edição de 2026, o atacante precisa de apenas mais um gol para superar Zico de forma isolada e assumir o quinto lugar absoluto na lista histórica.
Maiores artilheiros da história do Brasileirão
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Roberto Dinamite: 190 gols (328 jogos)
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Fred: 158 gols (343 jogos)
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Romário: 154 gols (251 jogos)
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Edmundo: 153 gols (316 jogos)
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Zico: 135 gols (249 jogos)
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Gabigol: 135 gols (320 jogos)
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Diego Souza: 130 gols (471 jogos)
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Túlio Maravilha: 129 gols (241 jogos)
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Serginho Chulapa: 127 gols (184 jogos)
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Dadá Maravilha: 127 gols (278 jogos)