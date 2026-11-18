O atacante Gabigol marcou nos acréscimos do segundo tempo para garantir a vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Coritiba, nesta quarta-feira, 18, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de manter o Peixe na briga por uma vaga na Copa Libertadores de 2027, o gol decisivo fez o camisa 9 chegar a 135 tentos na história da Série A, igualando Zico na quinta colocação do ranking de maiores artilheiros do torneio.

Em uma noite em que o Santos escalou Neymar, Gabigol, Philippe Coutinho, Everton Cebolinha e Arthur juntos entre os titulares pela primeira vez, a equipe encontrou dificuldades para furar a defesa paranaense até os instantes finais. O lance decisivo nos acréscimos chegou a ser revisado e validado pelo árbitro de vídeo (VAR), encerrando uma sequência de três partidas sem triunfo do time santista e levando a equipe aos 50 pontos, na oitava colocação.

Marca histórica ao lado de Zico e top 5 do Brasileirão

Com a bola na rede diante do Coritiba, Gabigol atingiu a marca de 135 gols em 320 partidas disputadas pelo Campeonato Brasileiro — somando suas passagens por Santos, Flamengo e Cruzeiro. O número coloca o centroavante empatado com Zico, que anotou 135 gols em 249 jogos pelo torneio nacional.

Na era dos pontos corridos, iniciada em 2003, Gabigol ocupa isoladamente a segunda posição entre os maiores goleadores, atrás apenas de Fred, que soma 158 gols. Restando três rodadas para o encerramento da edição de 2026, o atacante precisa de apenas mais um gol para superar Zico de forma isolada e assumir o quinto lugar absoluto na lista histórica.

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Maiores artilheiros da história do Brasileirão