O ônibus da delegação do Santos apresentou problemas mecânicos nesta quarta-feira, 18, a caminho do Estádio Couto Pereira, em Curitiba. A equipe se deslocava da concentração para enfrentar o Coritiba, em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O veículo parou no meio do trajeto até o estádio, obrigando os atletas e os integrantes da comissão técnica a aguardarem no local com apoio da escolta da Polícia Militar. A diretoria alvinegra agiu para viabilizar uma troca rápida de transporte e minimizar o impacto na partida.

Durante a espera na avenida, o atacante Neymar registrou a situação em suas redes sociais em tom de brincadeira. Em vídeo publicado com o grupo parado na via, o jogador ironizou o contratempo: “Sabotaram o busão do Peixão”.

Apesar da retenção momentânea no percurso, a delegação santista chegou ao estádio a tempo de realizar o aquecimento e cumprir todos os protocolos pré-jogo determinados pela organização do campeonato.