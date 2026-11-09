O elenco do Santos retomou a rotina de treinamentos no CT Rei Pelé após folga concedida pela comissão técnica. O dia foi marcado por atividades de força e recondicionamento na academia para a maior parte do grupo, enquanto quatro atletas em processo de recuperação cumpriram trabalhos específicos de transição física no gramado.

O grupo que foi a campo separado do restante do elenco contou com o volante Willian Arão, os laterais Gonzalo Escobar e Vinícius Lira e o atacante Thaciano. A comissão técnica liderada por Cuca pretende usar o período de paralisação do calendário nacional para recuperar jogadores e recondicionar o grupo para a reta final da temporada.

Entre os atletas em transição, Arão e Escobar apresentam o estágio mais avançado de recuperação e reúnem as maiores chances de reintegração completa às atividades coletivas. Thaciano trata um edema muscular no adutor da coxa, enquanto o jovem lateral Vinícius Lira cumpre etapas finais de readaptação aos gramados após grave lesão ligamentar no joelho sofrida no primeiro trimestre do ano.

Na nona colocação do Campeonato Brasileiro com 47 pontos em 34 rodadas, o Peixe busca pontuar nos últimos quatro compromissos para assegurar uma vaga na próxima Copa Libertadores. O próximo jogo está agendado para o dia 18 de novembro, quando a equipe visitará o Coritiba no Estádio Couto Pereira, pela 35ª rodada.