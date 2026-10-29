O Santos planeja contar com o retorno de dois atletas para a partida contra o Red Bull Bragantino, marcada para a próxima segunda-feira, 02, às 20h (de Brasília), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O confronto é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica de Cuca trabalha para integrar o meio-campista Arthur e o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar à delegação.

A situação mais adiantada é a de Arthur. O meio-campista está afastado desde o dia 2 de outubro após sofrer uma lesão muscular na região posterior da coxa direita no clássico contra o São Paulo.

Após evoluir nas etapas de transição física e participar dos treinos com bola no CT Rei Pelé, a comissão técnica santista prevê utilizá-lo por cerca de 30 minutos no confronto em Bragança Paulista. A intenção é conceder ritmo de jogo gradual ao jogador nesta reta final de temporada.

O caso de Escobar demanda maior cautela. O lateral esquerdo argentino sentiu dores na coxa direita que o tiraram dos jogos recentes contra Fluminense, Bahia e Palmeiras. A avaliação do departamento médico determinará se o atleta terá condições de ao menos compor o banco de reservas.

Além das dúvidas, a equipe possui ausências certas para o duelo no interior paulista. O zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Willian Arão permanecem em tratamento de lesões musculares. No meio de campo, João Schmidt cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o atacante Neymar segue fora por punição disciplinar.

O Peixe soma 47 pontos e ocupa a oitava posição na tabela de classificação do Brasileirão.