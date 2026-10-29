O técnico Cuca avaliou de forma positiva a atuação do Santos no clássico sem gols contra o Palmeiras, disputado na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o treinador santista, a equipe manteve controle expressivo durante a maior parte do confronto. Na entrevista após a partida, o técnico ainda comentou o atrito com Gabigol durante a partida, mas minimizou a situação após o apito final.

Como Cuca avaliou o desempenho e o desgaste físico contra o Palmeiras

Durante a conversa com a imprensa, o técnico apontou o volume ofensivo criado e explicou a perda de intensidade na reta final do duelo.

“Vi nosso time melhor no jogo, marcar é muito difícil. Nossa maneira de jogar, criamos chances para vencer. Nos últimos dez minutos, poderíamos ter perdido. Acusamos o cansaço do jogo passado, campo, desgaste, mexidas não surtiram efeito que a gente esperava. Não seria justo perder o jogo. Criamos as maiores chances, tivemos controle do jogo. Ações dentro da área. Goleiro pegou. Já tivemos mais fortuna”, afirmou Cuca.

O que disse o comandante sobre a discussão com Gabigol

Questionado sobre um momento de atrito com o atacante Gabigol nos acréscimos da etapa inicial, o comandante minimizou o desentendimento ocorrido à beira do gramado.

“Foi uma bola em que nós, no último lance, colocamos a bola para frente, eu falei para ir fazer o pivô. Gesticulou, falou não sei o quê. Disse que tinha dado um pique e não conseguia voltar. Corrigimos. Eu respeito muito. Não tem problema nenhum, são coisas que ocorrem dentro do jogo. Vão ocorrer sempre, queremos o melhor um do outro”, declarou o treinador.

O Santos chega a 47 pontos na 8ª colocação, enquanto Palmeiras se mantém em segundo com 70 pontos, empatado com o Flamengo, mas pode ver o rubro-negro abrir vantagem após o clássico carioca contra o Vasco.