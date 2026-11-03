O lateral-direito Rodinei assumiu a responsabilidade pelo gol contra que abriu o placar na derrota do Santos por 2 a 1 diante do RB Bragantino, na segunda-feira, 2, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance ocorreu aos três minutos da etapa inicial, quando o defensor tentou afastar um cruzamento de cabeça.
O que disse Rodinei sobre os refletores do estádio
Após o apito final, o atleta explicou que a visibilidade foi prejudicada pela iluminação do Estádio Cícero de Souza Marques. “É complicado, nós laterais estamos sujeito a essas bolas na área. Deu uma atrapalhada o refletor. Já tinha tirado uma bola antes para a lateral, mas ali o refletor atrapalhou um pouco. Mas não é desculpa. Eu, como lateral de alto nível, tenho que tirar aquela bola”, afirmou Rodinei.
Em entrevista após a partida, o técnico Cuca falou sobre a falha do seu lateral e analisou a partida, como com a derrota, como um desempenho positivo do Santos. O treinador chegou a citar que não era um “jogo para perder”.
“Conversei com Rodinei para entender o que aconteceu. Ele disse que foi atrapalhado pela iluminação, um pouco mais baixa, e ele não viu a bola. Fez o gol contra. Eu acho que não foi um jogo para perder. Os números, a posse de bola mais de 60%, 17 finalizações… O adversário sabe jogar na transição e era tudo que eles queriam sair na frente. Mesmo assim, demos poucos lances de contra-ataque. Tivemos o comando do jogo, empatamos. Depois de três minutos tomamos o gol”, disse o treinador.
Como a derrota afeta a situação do Santos na tabela
No revés por 2 a 1, Rodinei abriu o placar contra e Wallace Yan marcou para os donos da casa no segundo tempo. Philippe Coutinho descontou para o Santos. O Peixe permaneceu com 47 pontos e caiu para a nona colocação no Brasileirão.