O Santos se reapresentou nesta sexta-feira, 30, no CT Rei Pelé, para iniciar a preparação visando o confronto diante do Red Bull Bragantino, válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade da atividade foi a presença de Arthur nos trabalhos com bola junto ao restante do elenco, sem apresentar queixas ou limitações físicas.

O jogador está afastado dos gramados há quase um mês em decorrência de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. O problema físico ocorreu em 2 de outubro, durante o clássico contra o São Paulo no Morumbis. Após passar por etapas de transição orientadas pela fisioterapia e pelos preparadores físicos, o atleta foi liberado para treinar com o grupo sem restrições.

A comissão técnica estuda relacionar o volante para a partida marcada para a próxima segunda-feira, 2, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O planejamento desenhado prevê uma utilização controlada de Arthur por aproximadamente 30 minutos, permitindo a retomada gradual de intensidade e ritmo de jogo antes de reintegrá-lo entre os titulares.

O departamento médico santista busca a recuperação do lateral esquerdo Gonzalo Escobar, que relatou dores na coxa direita e foi ausência nos últimos compromissos.

Já entre as baixas confirmadas, o técnico Cuca não poderá escalar João Schmidt e Neymar, ambos suspensos. Além deles, Lucas Veríssimo e Willian Arão permanecem entregues aos cuidados médicos.

O Peixe soma 47 pontos e ocupa o oitavo lugar na classificação do Brasileirão.