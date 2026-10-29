O Santos ingressou com recurso formal no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira, 29, para tentar reverter a suspensão aplicada a Neymar. O departamento jurídico do clube trabalha para garantir a presença do atacante no duelo diante do Coritiba, válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, em 18 de novembro.

O jogador recebeu gancho de duas partidas de suspensão em julgamento na Segunda Comissão Disciplinar do tribunal. A penalidade decorre do cartão vermelho recebido no empate por 1 a 1 contra o Bahia, pela 32ª rodada do torneio nacional.

Neymar já cumpriu a suspensão automática na rodada seguinte, por também ter recebido o terceiro amarelo, e precisa zerar a pena restante para atuar na reta decisiva da temporada.

A diretoria alvinegra confia na redução da pena no Pleno do STJD, cuja sessão deve ocorrer no início de novembro. Um fator favorável à defesa é que a Procuradoria-Geral não recorreu da decisão inicial.

Com isso, prevalece o princípio jurídico que impede o agravamento da punição para quem recorre sozinho, restando aos auditores manter a sanção original ou conceder a liberação imediata ao atleta.