Após o triunfo do Bahia por 3 a 2 sobre o São Paulo, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni comentou a repercussão da partida anterior contra o Santos. O treinador abordou o atrito recente entre o atacante Neymar e o meio-campista Rodrigo Nestor, afastando qualquer interpretação de ofensa ao clube baiano.
Como o treinador avaliou o episódio com o adversário
Durante o atendimento à imprensa, Ceni afirmou não ter visto desrespeito direcionado à equipe tricolor na Vila Belmiro. “Eu não acredito que Neymar queira ofender o Bahia, não tem motivo para isso. A grandeza do Bahia não se discute. Eu não vi nada que Neymar possa ter falado durante o jogo ofendendo o Bahia. Vocês jogam um baba, né? O que acontece no campo é no campo”, afirmou Ceni.
O papel de Rodrigo Nestor no jogo mental
O comandante tricolor também analisou a postura de seu meio-campista durante o duelo da última semana na Vila Belmiro, ressaltando o equilíbrio emocional demonstrado por Rodrigo Nestor diante das provocações de Neymar.
“E a maturidade do Nestor está aí, ele recebeu provocação e reverteu contra o outro jogador. O exemplo de vencedor do Nestor foi no jogo mental. Neymar saiu e Nestor ficou no jogo. Então eu não vejo como uma ofensa, é do jogo. Não vejo como desrespeito e acho que o grande trunfo do Nestor foi tirar ele e continuar em campo”, destacou.
A manifestação de jogadores jovens nas redes sociais
Além da discussão dentro das quatro linhas, o treinador foi questionado sobre a postura do zagueiro Marcos Victor e do atacante Erick Pulga, que postaram fotos nas redes sociais demonstrando admiração pelo camisa 10 santista. O ponta ainda ganhou uma camisa autografada pelo santista.
“Sobre o Marcos Victor, eu não postaria, mas eu sou velho. Ele viu Neymar como ídolo. Eu entendo, não condeno.
Não conversei com eles, não acho que é minha parte fazer isso. Não vou condenar eles por isso”, explicou Rogério Ceni.