O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, elogiou o momento vivido por Gabigol no Santos, mas justificou a ausência do atacante na convocação para os compromissos da equipe nacional, dizendo que ele é monitorado constantemente.

“Gabriel Barbosa é um jogador que estamos avaliando, estamos vendo todos os jogos, ontem jogou muito bem contra o Palmeiras. Mas não estava na pré-lista e, por isso, não poderia ser convocado. Mas o critério é o mesmo, do Santos já tínhamos convocado o Gabriel Bontempo”, afirmou Ancelotti em entrevista coletiva.

A partida mencionada pelo comandante foi o clássico diante do Palmeiras, duelo em que o atleta teve atuação destacada pelo clube alvinegro.

O Brasil encerra seu calendário de amistosos da temporada com dois confrontos agendados no Estádio Nacional de Singapura contra Japão e a seleção local.