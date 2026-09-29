A vitória da seleção brasileira por 4 a 2 sobre a australiana, nesta terça-feira, 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane, colocou em evidência a ordem das cobranças de pênalti da equipe. Com penalidades convertidas por Raphinha e Vini Jr., Bruno Guimarães deu explicações sobre a distribuição das responsabilidades em campo repercutiu após o confronto.

Como a comissão técnica define os batedores

O técnico Carlo Ancelotti estabeleceu previamente as diretrizes para as penalidades máximas da partida. A definição de quem assume a batida passa pelas orientações diretas da comissão técnica antes dos jogos, aliando o planejamento tático ao momento individual dos atletas. Na eliminação para a Noruega, nas oitavas de final da última Copa do Mundo, Bruno Guimarães errou um pênalti que poderia ter sido cobrado por Vini Jr.

O volante Bruno Guimarães também reforçou a dinâmica coletiva ao comentar a ordem estabelecida pelo treinador: “No último jogo da Copa, o Ancelotti mandou eu bater, hoje mandou o Vini”, afirmou o meio-campista na zona mista.