O treinador Carlo Ancelotti explicou o motivo pelo qual Vinicius Jr. foi escolhido para bater o pênalti que deu o quarto gol ao Brasil contra a Austrália. A escolha gerou discussão porque Bruno Guimarães, que estava em campo, seria o segundo cobrador na ausência de Raphinha. A partida terminou com vitória brasileira por 4 a 2.
“Bruno já havia marcado um gol. O batedor de pênalti era o Raphinha, que bateu o primeiro. O segundo era Bruno, mas o Bruno já tinha marcado o gol. Então, acho que o Vini merecia marcar um gol. Bateu o pênalti, bateu bem e marcou”, disse Ancelotti, em entrevista coletiva após o duelo entre Brasil e Austrália.
Na saída do campo, Vini Jr. comentou sobre a situação. Antes da cobrança, o atacante do Real Madrid chegou a pedir para Bruno cobrar o pênalti.
“O Bruno é o que bate pênalti para nós quando o Rapha não está [em campo]. Eu achei que ele queria bater, mas ele sabe que eu estou precisando de um pouco de confiança. Tinha alguns jogos que eu não fazia gol. É importante voltar a marcar”, disse Vini Jr ao Sportv.
Apoio de Ancelotti
Durante a coletiva, Ancelotti exaltou a importância de Vini Jr. para a seleção brasileira. Em sua fala, o treinador destacou que será “muito paciente” com o atacante.
“Eu o conheço muito bem. Ele é um jogador fundamental para a seleção, um jogador fundamental para o Brasil, um jogador fundamental na minha história futebolística e vai ser um jogador fundamental para o futuro”, iniciou Ancelotti.
“Está em seu melhor momento? Não, não está em seu melhor momento, mas é início de temporada. Também quando não está em seu melhor nível pode fazer a diferença, como hoje. […] Com ele eu vou estar muito, muito paciente, porque merece essa paciência”, finalizou.
Próximo jogo da seleção
A seleção brasileira volta a campo no próximo sábado, 3, contra a Índia. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), no Estádio Salt Lake, em Calcutá, Índia.