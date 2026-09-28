O treinador Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 28, em Brisbane, na Austrália. Às vésperas do jogo da seleção brasileira contra os australianos, o italiano descartou mudanças de planos na seleção por pressão, minimizando críticas em torno do trabalho.

“A crítica sempre existiu e vai existir. Não afeta a ideia que tenho para o futuro dessa seleção. A crítica afeta zero o que penso do futuro”, comentou Ancelotti.

Ancelotti também enalteceu os jovens convocados para a Super Data Fifa. Dos nove estreantes, sete jogam no Brasileirão: Arthur Dias (Athletico-PR), Breno Bidon (Corinthians), Gabriel Bontempo (Santos), Martinelli (Fluminense), Matheuzinho (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro). Apenas Jair, do Nottingham Forest, e Mauro Júnior, do PSV, não são jogadores do Campeonato Brasileiro.

“Os jovens que estão aqui eu gostei muito, do Arthur Dias, que não conhecia, gostei dos goleiros que não conhecia, Bontempo, Jair. Temos futuro, apesar das críticas”, elogiou Ancelotti.

“A prioridade agora é construir uma nova geração que possa acompanhar o Brasil para a Copa América e para Copa do Mundo. Pode ser que hoje os 26 convocados não sejam os melhores absolutos, mas faz parte do processo. Nossa função é acompanhar os atletas de perto”, complementou.



Agenda da seleção brasileira

Nesta terça-feira, 29, a seleção brasileira enfrenta a Austrália, às 7h (de Brasília), em Brisbane. No próximo sábado, 3, o Brasil joga contra a Índia, às 11h (de Brasília), em Calcutá.

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