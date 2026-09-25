O treinador Carlo Ancelotti minimizou o empate em 1 a 1 da seleção brasileira contra a Austrália. Em entrevista coletiva após o duelo, o italiano enalteceu os testes realizados e pediu calma aos torcedores.

“Tanto não é um sabor de derrota porque foi um empate, acho que a equipe podia ganhar, tivemos oportunidades. Era difícil jogar neste campo, é verdade que depois que levamos o gol a equipe reagiu”, iniciou Ancelotti.

“Foi um empate merecido no final, temos que ser pacientes porque são testes que temos que fazer dar oportunidades aos jogadores que jogam menos e seguir na frente porque era um teste e também o próximo vai ser outro teste”, complementou.

Ancelotti analisou que este não é um início de ciclo, mas sim a continuação do trabalho iniciado há pouco mais de um ano. Na partida desta sexta-feira, 25, jogadores como Jair Cunha, Matheuzinho, Mauro Júnior e Vitor Reis fizeram sua estreia pela seleção brasileira.

“Não é um inicio de um ciclo, é a continuação de um ciclo que começou ano passado e agora a prioridade é dar minutos aos jogadores que jogam menos, jogadores que tem potencial, como Endrick, Estevão e vamos seguir nesta linha”, iniciou Ancelotti.

“O torcedor tem que ser paciente e quando tivermos competições oficiais a equipe vai estar preparada. Não foi nem positivo nem negativo. Houve algumas coisas boas, verdade que tivemos oportunidades de abrir o placar, faltou um pouco de acerto no ultimo terço, a equipe lutou até o final, não queria perder e não perdeu”, finalizou.

A seleção brasileira volta a campo na próxima terça-feira, 29, contra a Austrália, às 7h (de Brasília). Já no dia 3 de outubro, a equipe comandada por Ancelotti mede forças contra a Índia, às 11h (de Brasília).

