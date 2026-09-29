O técnico Carlo Ancelotti não tomou lados sobre o esquema tático ideal para o Brasil. Após a vitória brasileira por 4 a 2 diante da Austrália, o treinador analisou o sistema usado no duelo (4-3-3), com uma trinca de meio-campistas formada por Bruno Guimarães, Danilo e Gabriel Bontempo. O italiano, porém, não descartou voltar ao 4-2-4.

“Acho que não é o momento para dizer qual é o melhor sistema. Acho que temos, no geral, uma qualidade de jogadores com que podemos seguir trabalhando o sistema do primeiro jogo e também esse sistema. É verdade que, agora, neste momento não temos muita produção de jovens meio-campistas”, iniciou Ancelotti, em entrevista coletiva após o duelo entre Brasil e Austrália nesta terça-feira, 29.

“Por isso, Breno, Gabriel (Bontempo), que jogou hoje, vamos olhar para eles e ver se outros jovens podem mostrar sua qualidade no meio de campo. A linha é muito clara, vamos seguir as duas linhas: o sistema com os quatro na frente e o sistema com os três meio-campistas”, complementou.

Ainda na coletiva, Ancelotti afirmou estar contente com o desempenho na vitória diante da Austrália, nesta terça-feira, 29, em Brisbane. Os gols brasileiros foram marcados por Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vinicius Jr. Já os tentos australianos foram anotados por Circati e Metcalfe.

“Foi um bom jogo, tivemos dificuldade, mas também mostramos boa qualidade de jogo. Eles buscaram boas qualidades de jogo”, iniciou Ancelotti.

“É verdade que tivemos dificuldade no jogo. Começamos bem, depois baixamos um pouco o ritmo de jogo. Mas, na segunda parte, acho que a equipe reagiu bem, um fantástico gol, o terceiro, com uma fantástica combinação. Estamos contentes”, finalizou.

Próximo jogo da seleção brasileira

A seleção brasileira volta a campo no próximo sábado, 3, contra a Índia. A bola rola a partir das 11h (de Brasília), no Estádio Salt Lake, em Calcutá, Índia.