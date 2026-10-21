O zagueiro João Alencar ganhou espaço recente no elenco principal do Santos sob o comando do técnico Cuca. Aos 19 anos, o jovem defensor surge como alternativa direta para suprir Lucas Veríssimo, que sofreu uma lesão muscular e pode perder o restante da temporada.

Início da carreira e formação nas categorias de base

Natural de Belo Horizonte, João Alencar Santos Paes da Costa nasceu em 25 de junho de 2007. Antes de desembarcar no futebol paulista, o defensor deu os primeiros passos nas divisões de base do América-MG e do Cruzeiro.

A chegada ao Santos aconteceu em setembro de 2017, quando o atleta tinha dez anos de idade. Ao longo do processo de formação no clube, percorreu as categorias do sub-11 até o sub-20. No período, conquistou o Campeonato Paulista Sub-17 em 2024 e o Paulistão Sub-20 em 2025, além de receber convocações para a seleção brasileira de base.

Estreia profissional no Maracanã

A transição definitiva para o elenco profissional se consolidou na temporada de 2026. Após acumular períodos de treino e presenças no banco de reservas, o atleta fez sua estreia oficial na equipe principal em outubro, na vitória por 2 a 1 diante do Fluminense, no Maracanã, entrando durante o segundo tempo.

Como o defensor virou opção entre os titulares

A oportunidade para João Alencar iniciar entre os onze titulares surgiu após a confirmação da lesão muscular de Lucas Veríssimo na coxa direita. Avaliado positivamente pela comissão técnica por sua velocidade na recuperação e qualidade na saída de bola, o jovem foi preparado para assumir a titularidade pelo Campeonato Brasileiro Série A no duelo diante do Bahia, na Vila Belmiro.