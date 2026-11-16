A marca oficial de Pelé deu início a uma nova etapa comercial com a execução de um projeto estruturado de reposicionamento e expansão internacional. Após anos sob controle estrangeiro, o ativo retorna à administração de um grupo brasileiro formado por Neymar pai, Marcio Clare e Gustavo Xisto, sob a liderança executiva de Guto Cappio.

Segundo a NR Sports, empresa da família Neymar, o ecossistema institucional foi redesenhado em torno de três territórios centrais: performance, cultura e legado. O trabalho atualiza elementos visuais históricos associados ao ex-jogador, como a assinatura pessoal, o icônico número 10, a coroa estilizada e o gesto clássico do soco no ar.

A padronização visual serve como base para novos acordos de licenciamento, linhas de vestuário e parcerias comerciais internacionais que visam atingir públicos de diferentes faixas etárias sem perder a referência histórica.

Como foi a estreia do projeto na Vila Belmiro?

A apresentação oficial do novo modelo de negócios aconteceu na Vila Belmiro durante partida do Campeonato Brasileiro. A escolha do estádio buscou associar diretamente o início do ciclo internacional às raízes de Pelé no Santos, unindo a relevância esportiva à memória afetiva dos torcedores.