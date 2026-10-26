O atacante Neymar, do Santos, será denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após ser expulso no empate por 1 a 1 com o Bahia, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 pode receber uma suspensão que varia de uma a seis partidas.

A denúncia contra o atacante será fundamentada no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê sanções para condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva.

A Procuradoria também avalia uma denúncia alternativa com base no artigo 191, inciso II, referente ao descumprimento de atos normativos ou do regulamento da competição. Nesse caso, a infração prevê pena de multa, sem afastamento dos gramados.

Segundo o relatório da súmula elaborada pelo árbitro Sávio Pereira Sampaio, o cartão vermelho direto foi aplicado no intervalo do confronto na Vila Belmiro. O assistente de vídeo indicou a revisão do lance após Neymar cobrir a boca com as mãos durante um atrito verbal com Rodrigo Nestor, meio-campista do time adversário.

O documento oficial da arbitragem também informou que, após a apresentação do cartão vermelho, o atleta se deslocou em direção ao banco de reservas rival para confrontar membros da equipe adversária, momento em que foi contido pelos próprios companheiros de clube.

Neymar já está fora de dois jogos

Antes mesmo da definição do julgamento pelo tribunal esportivo, o atacante já é desfalque confirmado nas duas próximas rodadas do torneio nacional. O jogador acumulou suspensões automáticas consecutivas por ter atingido o terceiro cartão amarelo e recebido o cartão vermelho direto no mesmo confronto.

Dessa forma, a equipe santista não poderá escalar Neymar nas partidas contra o Palmeiras, em Santos, e diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista.