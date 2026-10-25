Neymar se tornou o centro das atenções durante Santos e Bahia, pela 32ª rodada do Brasileirão, após desentendimento com Rodrigo Nestor, o que resultou na expulsão do craque devido à aplicação da Lei Vini Jr.

A punição também repercurtiu em diversas publicações internacionais. O jornal Sport, da Espanha, por exemplo, classificou o ocorrido como “surreal” e resumiu em polêmicas a segunda passagem do meia-atacante pelo Peixe: “Lesões, festas, declarações, brigas com torcedores, discussões no campo de jogo… Neymar é notícia praticamente em cada fim da semana, e neste sábado, 24 de outubro, esse costume não seria diferente no Brasileirão.”

Ainda na Espanha, Marca, AS e Mundo Desportivo destacaram a expulão em decorrência da Lei Vini Jr.

No vizinho Portugal, os jornais A Bola e Record trataram o protocolo utilizado como “Lei Prestianni”, em referência ao jogador do Benfica Gianluca Prestianni, que insultou Vini Jr. em jogo contra o Real Madrid, pela Champions de 2025/26 — gerando a nova regra.

Na linha dos adjetivos, o Olé, da Argentina, denominou a noite de Neymar como “incrível”.

Já o francês L’Equipe reportou a irritação do camisa 10 e de ele ter sido contido pelos colegas de time ao tentar partir para cima de Rodrigo Nestor.