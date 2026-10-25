Em um duelo marcado por forte chuva e pela expulsão de Neymar, Santos e Bahia empataram em 1 a 1 na noite deste sábado, 24, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time visitante saiu na frente com Luciano Juba no primeiro tempo, mas os donos da casa, mesmo com um jogador a menos durante toda a segunda etapa, pressionaram e arrancaram a igualdade nos acréscimos com Luan Peres.

O resultado mantém as equipes coladas na tabela de classificação.

Chuva, golaço e expulsão de Neymar

A postura ofensiva do Santos ditou o ritmo dos minutos iniciais. Antes mesmo do primeiro minuto, Philippe Coutinho finalizou na área e exigiu defesa de Ronaldo com os pés. Muito acionado, Neymar chegou a acertar o travessão aos 17 minutos, após chute que desviou em Juba. No entanto, um temporal desabou sobre o estádio, encharcando o gramado e mudando a dinâmica da partida, que passou a ser dominada por disputas físicas.

Aos 39 minutos, o Bahia encontrou seu gol. A bola sobrou na entrada da área para Luciano Juba, que soltou uma bomba de perna esquerda para vencer o goleiro Diógenes e abrir o placar. O clima, que já era tenso pelas condições do campo, esquentou de vez na reta final da primeira etapa. Após receber cartão amarelo aos 31 minutos e se envolver em discussões — chegando a empurrar o técnico Rogério Ceni —, Neymar recebeu o cartão vermelho direto no intervalo, punido pela arbitragem por cobrir a boca ao conversar com o adversário Nestor.

Pressão com dez em campo e alívio no fim

Com um a menos e o gramado pesado pelas poças d’água, o cenário parecia adverso para a equipe do técnico Cuca. Contudo, o Santos assumiu o controle das ações ofensivas, terminando o jogo com 56% de posse de bola e 23 finalizações totais contra 16 do adversário. O Bahia viu seu goleiro trabalhar bastante para segurar o resultado: aos nove minutos do segundo tempo, Ronaldo fez uma defesa dupla espetacular em finalizações de Gabigol e Cebolinha na pequena área, atrapalhados pelas poças.

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O time baiano tentou administrar a vantagem, mas cedeu à insistência santista nos minutos finais. Aos 48 minutos, Benjamín Rollheiser, que havia entrado no decorrer da etapa final, cobrou escanteio na medida para Luan Peres. O zagueiro subiu mais alto que a defesa e cabeceou no canto esquerdo, decretando o empate heroico na Vila Belmiro.

Com o resultado, o Bahia chega a 50 pontos e ocupa a 7ª colocação, somando agora, nesta competição, uma vitória, um empate e três derrotas nos últimos cinco jogos. O Santos vem logo atrás, em 8º lugar, com 46 pontos, acumulando duas vitórias, dois empates e uma derrota em sua sequência recente na Série A. O Peixe volta a campo na próxima quarta-feira (28/10), quando recebe o Palmeiras. No mesmo dia, o Tricolor baiano encara o São Paulo, também em casa.