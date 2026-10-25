Neymar foi às redes sociais dar a versão dele sobre a expulsão no intervalo de Santos e Bahia após desentendimento com Rodrigo Nestor. O camisa 10 foi enquadrado na Lei Vini Jr., que prevê punição com cartão vermelho direto para o jogador que cobrir intencionalmente a boca com a mão ou a camisa durante uma discussão ou confronto em campo.

“O que o Nestor fez comigo hoje eu acho que é muito sério. Sério por quê? Porque é uma lei criada contra o racismo. E ele quis se beneficiar no jogo por um ato que eu botei a mão na boca e nem cheguei a falar nada para ele”, justificou o meia-atacante.

Na continuação, ele não poupou o jogador do Bahia: “Obviamente a gente estava se xingando, trocando farpas ali, e está tudo certo, é do futebol. Só que o que ele fez é muito sério. Se é uma lei criada pelo racismo, como é que ele pode fazer essas coisas? É algo surreal, estou muito triste com o que aconteceu porque ele foi muito safado, de verdade.”

Para completar, Neymar ainda rebateu a declaração de Nestor durante o intervalo do jogo: “Vi uma entrevista dele falando que eu xinguei, que ele não pode falar porque tem crianças assistindo… Mano, ele simulou! Eu joguei a bola na cintura dele, ele meteu a mão na cara. E ele quer dar exemplo de quê? Falou de educação… Irmão, eu também tenho educação. E outra coisa, eu sou homem, mano. O que você fez não se faz, você não pode fazer isso com ninguém.”

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Ao final, o craque santista fez um alerta aos criadores da Lei Vini. Jr.: Cuidado, porque pode existir safadeza no meio e acontecer o que aconteceu comigo. Vou para casa agora, estou de cabeça limpa, obviamente chateado porque fiz merda, dei oportunidade de um idiota aparecer. Valeu, Nestor! Eu pelo menos vou dormir de cabeça tranquila. Tu, com a tua safadeza, tu não vai não. Essa lei é para o racismo, irmão, não é para você usar a teu favor não, morou?”

Ele não comentou o empurrão dado em Rogério Ceni.

Neymar suspenso

Após as punições durante Santos e Bahia, Neymar ficará fora dos dois próximos jogos da equipe pelo Brasileirão. Cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e mais um jogo pela expulsão.

Sendo assim, ele não enfrentará Palmeiras e Bragantino e só deve retornar aos gramados após a Data Fifa.