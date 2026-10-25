Uma enorme confusão entre Neymar e Nestor marcou a partida entre Santos e Bahia, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Brasileirão 2026 neste sábado, 24. O astro santista, que foi acusado de desrespeito por Nestor, acabaria expulso.

Ao final da primeira etapa, o meio-campista do Bahia desabafou em entrevista ao Sportv. A discussão entre os jogadores aconteceu após uma falta de Nestor em cima do atleta santista, que reagiu jogando a bola contra o adversário ao se levantar e por isso recebeu cartão amarelo.

Na entrevista no intervalo, Nestor comentou sobre as falas de Neymar, mas se recusou a repetí-las. “Prefiro não falar porque tem muita criança assistindo e não foi uma coisa legal.”

“Foi uma falta normal de jogo. Fui dar a mão para ele e ele jogou a bola em mim. Depois, escutei uma série de coisas. Fui muito bem educado pelos meus pais e sei do lugar que vim. Nasci em Itaquera, era muito difícil chegar onde cheguei e estou orgulhoso de vestir a camisa do Bahia. Ele sabe o que falou para mim”, afirmou Nestor.

“Foi uma coisa muito desrespeitosa em relação a mim e à camisa do Bahia. Ele é um ídolo para todo mundo como jogador, mas falhou como pessoa pela forma com que falou”, complementou.

Na volta do intervalo, Neymar voltou a tentar falar com Nestor e, denunciado pelo adversário, foi expulso por ter coberto a boca, regra informalmente apelidada de “lei Vini Jr.”, que estreou na última Copa do Mundo. O veterano do Santos ainda correu atrás de Nestor antes de deixar o campo revoltado. O Bahia vencia o jogo por 1 a 0.

Veja o desabafo: