O Santos anunciou a empresa Transtec World como nova patrocinadora do clube, nesta segunda-feira, 16. A companhia, especializada no setor de logística e no gerenciamento de contêineres vazios, tem atuação destacada na Baixada Santista e passa a integrar o portfólio de parceiros comerciais do clube.

Diferentemente dos contratos tradicionais de patrocínio no futebol, o modelo firmado não prevê a aplicação da marca nos uniformes de jogo da equipe profissional. O compromisso é voltado principalmente a ações institucionais e estratégias de relacionamento.

Conforme informado pelo clube, o contrato estabelece contrapartidas de visibilidade de marca e um pacote de hospitalidade em dias de jogos, permitindo experiências exclusivas para convidados, colaboradores e parceiros de negócios da companhia logística.

Segundo a diretoria do Santos, a união valoriza uma empresa atuante em um setor fundamental para a economia da região portuária.