O Santos conquistou uma vitória suada sobre o Coritiba na noite desta quarta-feira, 18, no Couto Pereira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo tenso e de boas atuações dos goleiros Pedro Rangel e Diógenes, o placar de 1 a 0 foi definido apenas nos acréscimos da etapa final, garantindo três pontos importantes para a equipe paulista na tabela de classificação.

Tensão e goleiros em destaque

O confronto começou com muita disputa física e ânimos exaltados. Logo aos 14 minutos, Thiago Santos cometeu falta dura em Luan Peres, deixando a marca da chuteira na barriga do zagueiro santista e recebendo o cartão amarelo. Com a bola rolando, o Santos, que terminou a partida com 58% de posse, tentava ditar o ritmo, mas esbarrava na forte marcação coxa-branca.

As melhores chances da primeira etapa pararam nos goleiros. Aos 39 minutos, Pedro Rangel, que substituiu o titular Morisco, fez grande defesa em chute rasteiro de Cebolinha. Do outro lado, Diógenes garantiu o zero no placar ao espalmar uma finalização forte de Josué nos acréscimos.

Queda de ritmo e decisão no apagar das luzes

Na volta do intervalo, o panorama se manteve equilibrado. O Santos seguia com mais posse, enquanto o Coritiba tentava responder nos contra-ataques. As substituições promovidas pelos técnicos deixaram o jogo mais lento e com pouca inspiração técnica. Ainda assim, os goleiros voltaram a brilhar: Diógenes voou para buscar um petardo de Josué aos 37 minutos, e Pedro Rangel fechou o ângulo para evitar o gol de Neymar aos 41.

Quando o empate parecia definido, a estrela do ataque santista brilhou. Aos 47 minutos, o recém-entrado Rollheiser roubou a bola no meio-campo e acionou Neymar na esquerda. O camisa 10 cortou para o meio e chutou colocado; no rebote, Gabigol, mesmo sem jeito, mandou para o fundo das redes. O lance passou por revisão do VAR, que confirmou a posição legal do atacante dada por Vini Paulista, validando a vitória visitante.

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Com o resultado, o Santos chega a 50 pontos e assume a 8ª colocação do Brasileirão, somando, com este jogo, duas vitórias, dois empates e uma derrota nas últimas cinco partidas da competição. Já o Coritiba permanece no 13º lugar, com 42 pontos, amargando sua quarta derrota no mesmo recorte de jogos. O Coxa volta a campo no próximo sábado, 21, contra o Bahia. O Santos joga na segunda-feira, 23, quando recebe o Grêmio.

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