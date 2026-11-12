O ex-treinador do Manchester City e atual embaixador global do City Football Group, Pep Guardiola, cumprirá agenda no Brasil e estará em Salvador para acompanhar a partida entre Bahia e Coritiba, em 21 de novembro, um sábado, às 17h30, segundo o portal ge. A visita será realizada ao lado de Ferran Sorriano, CEO do conglomerado proprietário da SAF do clube tricolor.

Na capital baiana, a programação de Guardiola e Soriano prevê visitas ao Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, situado em Dias D’Ávila, além de passagens pela sede administrativa do clube e pelas instalações da Arena Fonte Nova.

O itinerário também marcará o reencontro de Guardiola com Rogério Ceni. O atual treinador da equipe tricolor esteve em Manchester em janeiro de 2025 para acompanhar de perto os métodos e a rotina de trabalho da comissão técnica então chefiada pelo espanhol.

O Bahia briga na parte de cima da tabela do Brasileirão, ocupando a sexta posição com 53 pontos. O Coritiba soma 42 pontos e aparece na 12ª colocação.

Antes de desembarcar em Salvador, a comitiva cumpre compromissos corporativos em São Paulo, onde Soriano será o palestrante principal do Jantar do Ano do Experience Club, no espaço Vibra São Paulo.