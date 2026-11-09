O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aplicou multas financeiras a São Paulo e Corinthians devido ao descumprimento do tempo regulamentar no retorno para o segundo tempo de clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. O confronto foi realizado na Vila Belmiro, e a decisão partiu da Quinta Comissão Disciplinar do órgão.

Quais foram os valores das multas aplicadas?

De acordo com os relatórios da arbitragem e o entendimento dos auditores, o São Paulo foi penalizado em R$ 3 mil por registrar um atraso de três minutos na volta do intervalo. O Corinthians recebeu sanção de R$ 2 mil pela demora de dois minutos para o reinício da partida.

A dosimetria aplicada seguiu o critério regulamentar desportivo, que estipula a quantia de R$ 1 mil por minuto excedido em relação ao tempo previsto pelas normas da competição.

O que mais constou no julgamento do tribunal?

Além das punições financeiras decorrentes do atraso na cronologia de reinício, a pauta da comissão disciplinar incluiu a avaliação dos demais incidentes relatados em súmula. O tribunal analisou advertências e expulsões ocorridas com atletas durante e após o encerramento do jogo, estabelecendo medidas adicionais para a sequência do torneio.

Além das punições financeiras decorrentes do atraso na cronologia de reinício, a pauta da comissão disciplinar incluiu a avaliação dos demais incidentes relatados em súmula. O tribunal analisou advertências e expulsões ocorridas com atletas durante e após o encerramento do jogo, estabelecendo medidas adicionais para a sequência do torneio.

O atacante Yuri Alberto foi punido com dois jogos de suspensão após cartão vermelho por falta em Ferreirinha. O centroavante foi penalizado com base em duas infrações do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), pela falta no rival e pelo chute na bandeirinha de escanteio ao deixar o gramado.