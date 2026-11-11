O Coritiba precisará fazer alterações relevantes na formação titular para enfrentar o Santos no dia 18 de novembro, às 19h30 (Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal ausência confirmada é a do goleiro titular Pedro Morisco, convocado para defender a seleção brasileira no exterior durante a Data Fifa.

Chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para integrar a seleção brasileira nos amistosos disputados no Estádio Nacional de Singapura, contra Japão e a equipe anfitriã, Pedro Morisco cumpre sua segunda convocação consecutiva.

Como o segundo confronto ocorre no dia 17 de novembro, o intervalo inferior a 36 horas somado à longa viagem de retorno inviabiliza a presença do camisa 1 em Curitiba. Com isso, o goleiro Pedro Rangel assumirá a meta alviverde no confronto.

Além da troca forçada no gol, o departamento de futebol coxa-branca monitora a evolução clínica de Jacy. O zagueiro relatou dores no joelho durante o duelo contra o Internacional, em Porto Alegre, e precisou ser substituído na etapa final.

Aproveitando o intervalo sem partidas oficiais do calendário internacional, o defensor cumpre rotina intensiva de tratamento fisioterápico com os médicos do clube para avaliar se terá condições físicas de atuar diante dos paulistas.

O Coritiba está em 12º lugar no Brasileirão, com 42 pontos.