O Coritiba voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, 31, a equipe paranaense bateu o Vitória por 2 a 0 no estádio Couto Pereira, em Curitiba, em partida válida pela 33ª rodada da competição.

Sob o comando do técnico interino Guilherme Bossle, o time da casa encerrou um incômodo jejum de sete jogos sem triunfos no torneio, dominando as ações ofensivas contra um adversário que segue sem vencer como visitante no campeonato.

Pressão alviverde e Lucas Arcanjo em destaque

O primeiro tempo foi de amplo domínio do Coritiba, que terminou a partida com 20 finalizações totais contra apenas seis dos baianos. Logo aos oito minutos, Josué finalizou na área e exigiu grande defesa do goleiro Lucas Arcanjo. Aos 20, a melhor chance da etapa inicial: Pedro Rocha recebeu um bolão de Josué, finalizou, e Lucas Arcanjo fez um milagre antes de a bola carimbar o travessão.

A postura defensiva do Vitória, que apostava em contra-ataques e via o atacante Renê isolado na frente, deixou o técnico Jair Ventura transtornado à beira do campo.

Gols no segundo tempo definem o placar

Na volta do intervalo, o Vitória tentou mudar a postura e chegou a assustar aos sete minutos com Edenílson, que pegou mal na bola no meio da área e jogou para fora. No entanto, o Coritiba abriu o placar logo depois, aos 13 minutos do segundo tempo. Sebas Gómez chutou forte de fora da área, Lucas Arcanjo deu rebote e Pedro Rocha mandou para a rede. Os jogadores do Vitória reclamaram muito de uma suposta falta na origem da jogada, mas o gol foi confirmado pela arbitragem.

Com a vantagem, o Coxa manteve a posse no campo de ataque. Aos 24 minutos, Josué cobrou escanteio pela direita, Tiago Cóser ajeitou de cabeça e Tinga, também de cabeça, ampliou para 2 a 0.

O técnico Jair Ventura promoveu substituições no atacado, promovendo as entradas de Matheuzinho, Baralhas e Renato Kayzer, mas o Leão da Barra não demonstrou poder de reação. O Coritiba passou a administrar a posse de bola e garantiu o resultado até o apito final. A partida terminou com apenas dois cartões amarelos aplicados: Brítez, pelo Vitória, e Tissi, pelo Coritiba.

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Com o resultado, o Coritiba chega a 42 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela de classificação. O Vitória, que tinha 38 pontos antes do jogo, segue com a mesma pontuação, na 14ª posição. O Coxa volta a campo na próxima terça, 3, contra o Internacional, fora de casa. Já o Vitória joga na sexta, 6, quando recebe o Fluminense. Ambas as partidas são válidas pelo Brasileiro Série A.