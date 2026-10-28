Demitido do comando técnico do Coritiba após uma sequência negativa no Campeonato Brasileiro, o treinador Fernando Seabra se manifestou publicamente nesta quarta-feira, 28, pela primeira vez sobre a sua saída. O profissional completou dez meses de trabalho à frente da equipe alviverde.

Em nota divulgada em suas redes sociais, o ex-comandante coxa-branca ressaltou o empenho do elenco e avaliou de forma positiva a sua trajetória durante o período em que comandou a equipe paranaense.

“Foram dez meses de uma jornada muito especial. Um período de extrema dedicação ao trabalho, aprendizado e coragem, que numa temporada tão desafiadora e importante para o projeto que se consolida, nos permitiu realizar uma campanha que confiávamos ser possível”, afirmou Seabra, em publicação nas redes sociais.

O técnico também fez questão de valorizar o convívio diário com os demais setores da instituição e com os atletas ao longo da temporada.

“O Coritiba é um clube formado por pessoas excelentes. Foi um privilégio lutar ao lado de vocês. Gostaria de agradecer a todos os funcionários do clube, jogadores e direção pelo convívio e pela entrega na missão de representar um clube histórico com uma torcida tão apaixonada”, declarou.

Seabra foi demitido depois de uma sequência de sete jogos sem vencer que deixou o Coxa na 12ª posição da Série A.