O Atlético-MG fez a lição de casa na noite deste sábado, 17, e venceu o Coritiba por 1 a 0, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um jogo de amplo domínio mineiro, que esbarrou diversas vezes nas defesas do goleiro Pedro Morisco, um gol de Igor Gomes na reta final garantiu o triunfo. Com o resultado, o Galo alcança seu objetivo imediato e entra no G-5 da competição.

Pressão mineira e o paredão alviverde

A postura tática do time da casa ficou clara desde os minutos iniciais. Com o controle da posse de bola, que fecharia em 58%, o Atlético-MG encurralou o Coritiba, que se mantinha postado na defesa à espera de contra-ataques. Aos 11 minutos do primeiro tempo, Igor Gomes cruzou com veneno pela esquerda e a bola lambeu o travessão. Mais tarde, aos 34 minutos, após falha de Jacy, Thiago Borbas mandou uma paulada, mas Pedro Morisco voou no canto direito para espalmar. O goleiro paranaense foi o grande obstáculo dos mandantes, terminando a partida com nove defesas.

Susto paranaense e a resposta letal

A segunda etapa manteve o ritmo ofensivo dos donos da casa. Aos 57 minutos, Pascini chegou a mandar a bola para a rede após cruzamento rasteiro de Natanael, mas o lance foi invalidado por impedimento. Com alterações em atacado, o Coritiba conseguiu equilibrar as ações e assustou aos 75 minutos, quando Bruno Melo cabeceou com perigo após cruzamento de Josué, forçando um desvio para escanteio.

No entanto, exatamente no melhor momento dos visitantes na partida, o Galo respondeu de forma definitiva. Aos 78 minutos, Natanael recebeu na direita, dentro da área, e rolou para o meio. Igor Gomes finalizou de primeira, no canto esquerdo de Pedro Morisco, para inaugurar o marcador. Nos acréscimos, o goleiro do Coxa ainda evitou um placar maior com grandes intervenções em finalizações de Reinier, aos 90, e Victor Hugo, aos 96 minutos. O único cartão amarelo do jogo foi para Bruno Melo, aos 94 minutos.

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Situação na tabela e próximos compromissos

A vitória consolida a boa fase do Atlético-MG, que acumula cinco jogos de invencibilidade no torneio e assume a 5ª colocação, agora com 50 pontos. Já o Coritiba amarga uma sequência de cinco partidas sem vencer e permanece no 12º lugar, com 39 pontos.

O Atlético-MG volta a campo na quarta-feira, 21, contra o Montevideo City, pela Copa Sul-Americana, e no dia 26 enfrenta o Flamengo, pelo Brasileiro Série A. O Coritiba tenta a recuperação também no dia 26, quando joga contra o Grêmio, também pelo campeonato nacional.