O Coritiba e o Botafogo empataram em 1 a 1 na tarde desta segunda-feira 12, no Couto Pereira, em partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto de times que buscavam recuperação no meio da tabela, os donos da casa saíram na frente com um gol contra de Marçal, mas viram Danilo garantir a igualdade para os visitantes ainda no primeiro tempo. Com o resultado, a equipe paranaense amarga uma sequência de cinco jogos sem vitória na competição.

Gols, VAR e emoção na primeira etapa

A partida começou com as duas equipes buscando o ataque, mas foi o Coritiba que abriu o placar aos 22 minutos. Após cobrança de escanteio de Josué e desvio de Tiago Cóser, a bola tocou no zagueiro Marçal e, por último, em Danilo, morrendo no fundo das redes para delírio da torcida coxa-branca. A resposta do Botafogo foi imediata. Aos 26, Danilo chegou a balançar as redes, mas o árbitro Matheus Delgado Candançan, após revisão no monitor do VAR, anulou o lance interpretando falta de Arthur Cabral em Tiago Cóser na origem da jogada.

Apesar da frustração com o gol invalidado, o time comandado por Tite não diminuiu o ritmo e foi recompensado aos 34 minutos. Cristian Medina encontrou Danilo na entrada da área, o jogador finalizou de perna esquerda, a bola desviou em Jacy e enganou o goleiro Pedro Morisco, decretando o empate antes do intervalo.

Goleiros brilham e garantem a igualdade

No segundo tempo, o panorama seguiu disputado, refletindo as estatísticas finais da partida, onde o Botafogo teve 57% de posse de bola e 18 finalizações contra 13 do Coritiba. Os goleiros acabaram se tornando peças fundamentais para a manutenção do placar. Gabriel Batista, do Botafogo, foi exigido e fez grandes intervenções, espalmando um chute colocado de Josué e, logo em seguida, evitando um golaço de bicicleta de Pedro Rocha.

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Do outro lado, Pedro Morisco também trabalhou para segurar o empate, defendendo uma bomba de longa distância de Ferraresi na reta final. O Botafogo ainda assustou com uma cabeçada perigosa de Tiquinho Soares, que havia entrado na vaga de Arthur Cabral, mas a bola passou por cima da meta, selando o placar no Couto Pereira.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o empate, o Coritiba chega aos 39 pontos e ocupa a 10ª colocação na tabela de classificação. Já o Botafogo vai a 36 pontos, figurando no 13º lugar. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 17, pelo Brasileirão. O Coritiba visita o Atlético-MG, enquanto o Botafogo recebe a Chapecoense.