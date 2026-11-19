O Botafogo foi derrotado por 4 a 0 pelo Corinthians nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o revés fora de casa, a equipe permaneceu estacionada com 42 pontos na tabela da competição. Após o revés, o técnico Tite fez uma análise sobre o momento delicado da equipe, que luta contra o rebaixamento.

Tite afirmou que o objetivo é, de fato, não cair para a Série B e disse que não há cenário para “esconder a realidade”. Qualquer objetivo para além de escapar do Z4 está, segundo o treinador, em segundo plano.

“Hoje, o objetivo do Botafogo é permanecer na Série A. É a realidade. Não tem meias palavras. É isso que estamos buscando, a primeira meta.

Depois, se fizer, é outro passo. É pouco em relação à história do Botafogo, sim. Mas é o momento em que está. Não dá para esconder uma realidade. Assim como sete ou oito equipes estão assim. Temos que retomar o padrão que teve contra o Atlético-MG e aí estar presente e assegurar a vaga”, afirmou.

Tite fala sobre queda de redimento e como recuperar o mental

Tite admitiu uma queda brusca de rendimento do elenco, um desequilíbrio psicológico dos atletas e afirmou que chegou a pensar que havia encontrado uma forma da equipe desempenhar bem.

“Ela [a queda] é bastante ampla. Estamos buscando um sistema, temos atletas chegando, atletas lesionados. A gente procura um ponto de equilíbrio na equipe. Quando entrei… Continua assim. Achei que tínhamos retomado, mas seguimos oscilando. Continua assim. Hoje caiu e temos que retomar para o próximo jogo”, afirmou Tite.

O treinador ainda explicou que a recuperação mental dos jogadores é o primeiro passo para voltar a vencer. “Primeiro é pensar no próximo passo para preparar. A quantificação de carga, o atleta mentalmente tem que estar fortalecido, recuperar. Tu tem que sentir a dor da derrota, a dor do momento ruim, mas o futebol te permite rapidamente reverter uma situação e nós temos essa oportunidade. Vamos assimilar essa derrota, absorver e procurar um ponto de equilíbrio”, completou.