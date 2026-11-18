O São Paulo abriu conversas formais com o Botafogo para viabilizar a contratação em definitivo do atacante Artur. Emprestado ao clube paulista até o final de 2026, o jogador tem opção de compra estabelecida no contrato, mas a diretoria tricolor tenta rediscutir os termos e parcelamentos, segundo o portal ge.

O vínculo de cessão assinado no início do ano estipula uma opção de compra fixada em 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 36,2 milhões) por 60% dos direitos econômicos do atacante. Diante de um orçamento restrito, o São Paulo conta com a intermediação do empresário Paulo Pitombeira para buscar um parcelamento mais longo ou uma redução no montante. No momento, a diretoria alvinegra mantém postura rígida e não pretende flexibilizar as bases acordadas inicialmente.

Além do valor de uma eventual compra definitiva, o clube paulista possui outro compromisso financeiro previsto no acordo. Por ter batido metas prévias de minutagem e participação ao longo do ano, Artur gerou a obrigação de o São Paulo ressarcir o Botafogo em R$ 2,7 milhões referentes a salários pagos pelo time carioca durante o empréstimo. Essa quantia será paga em dez parcelas a partir de 2027.

Em campo, o atacante de 28 anos tem sido presença constante entre os titulares. Na temporada de 2026, Artur acumula 33 partidas disputadas, com cinco gols marcados e cinco assistências.