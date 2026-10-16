O Coritiba enfrenta o Atlético Mineiro neste sábado, 17, pelo Campeonato Brasileiro, com Pedro Rocha reencontrando um dos adversários mais marcantes de sua carreira.

Ao longo de 17 partidas contra o Galo, o atacante soma cinco gols, uma assistência, sete vitórias, quatro empates e seis derrotas. O histórico também inclui dois títulos conquistados em finais contra o clube alvinegro.

O capítulo mais marcante aconteceu na final da Copa do Brasil de 2016. Na época jogador do Grêmio, Pedro Rocha marcou dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético, no Mineirão, pelo jogo de ida da decisão. O atacante abriu o placar após driblar a marcação e voltou a balançar as redes para ampliar a vantagem gremista.

Apesar de ter sido expulso na partida, teve participação decisiva no resultado. O Grêmio confirmou o título com um empate por 1 a 1 no jogo de volta, em Porto Alegre.

Em 2019, Pedro Rocha voltou a conquistar um título sobre o Atlético, desta vez pelo Cruzeiro, campeão mineiro após superar o rival na decisão. As duas conquistas reforçam o retrospecto particular do atacante contra o Galo, que também aparece entre seus principais adversários em número de gols marcados.

Agora no Coritiba, Pedro Rocha terá mais uma oportunidade de ampliar suas marcas diante do Atlético. O duelo deste sábado será o 18º confronto do atacante contra o clube alvinegro na carreira.