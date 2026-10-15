A vaga da Inter de Limeira para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em 2027 está sob análise do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O clube paulista, gerido no modelo de SAF pelos ex-jogadores Ronaldo e Roberto Carlos, teve seu acesso questionado após o Paysandu protocolar um pedido de impugnação do resultado da última rodada do quadrangular final da Série C.

O imbróglio teve início durante o duelo entre Brusque e Paysandu, na Arena Simon. A partida precisou ser interrompida logo no começo porque a estrutura das arquibancadas do setor visitante começou a ceder.

Sem solução imediata para garantir a segurança dos presentes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou o confronto para o dia seguinte. Como o regulamento exige partidas simultâneas na rodada decisiva, o jogo entre Ferroviária e Inter de Limeira, válido pelo mesmo Grupo C, também foi postergado para o domingo, 11.

Com a bola rolando no dia seguinte, a Ferroviária venceu a Inter de Limeira por 2 a 0. Mesmo com o revés, a equipe de Ronaldo e Roberto Carlos garantiu a promoção graças ao empate por 2 a 2 entre Brusque e Paysandu.

O time paraense, no entanto, contesta as condições do reinício. A diretoria alega profundo prejuízo esportivo e moral, argumentando que a equipe vencia por 1 a 0 no momento da paralisação e que o jogo remarcado ocorreu com portões fechados, sem a presença dos torcedores que viajaram para acompanhar a decisão.

Além da impugnação da partida, o Paysandu formalizou queixas na CBF exigindo o ressarcimento aos seus torcedores e acesso a todos os documentos do jogo. O clube também denunciou um suposto episódio de xenofobia por parte do locutor da Arena Simon, que teria declarado nos alto-falantes durante a confusão: “Atenção, torcedor do Paysandu. Se você não se comportar como ser humano, o jogo não vai recomeçar”.

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O pedido de impugnação já foi recebido e segue em análise nos corredores do STJD. Apesar da forte movimentação jurídica e institucional do Papão da Curuzu, apurações de bastidores indicam que uma reversão dos resultados de campo e a consequente alteração das vagas de acesso são consideradas difíceis de ocorrer.