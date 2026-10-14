Diógenes será bancado pelo técnico Cuca como titular do gol do Santos.

PLACAR apurou que o treinador já comunicou ao camisa 1 a permanência entre os 11 iniciais para a partida deste domingo, 18, às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, no Maracanã, válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

O jogador passou a ter sua titularidade questionada depois da falha crucial que permitiu a reação do Atlético Mineiro e uma virada já nos acréscimos na última rodada da competição nacional.

“Nós precisamos tomar cuidado para não achar culpados. Prefiro que questionem meu trabalho do que do meu jogador. Mas, é claro, que vou conversar com o preparador de goleiros e com o jogador para procurar entender o que ele pensou nessa bola, o motivo de não reagir. A gente, a olho nu, tem uma ideia, mas precisa entender a sensação do jogador. Contra o Flamengo e contra o São Paulo ele fez grandes defesas. Precisamos ter calma e equilíbrio”, disse Cuca após a partida.

Diógenes falhou no gol marcado pelo zagueiro Vitor Hugo, aos 45 minutos do segundo tempo. Depois de uma cobrança de escanteio, o goleiro ameaçou sair em busca da bola cruzada, mas travou no meio da área, deixando o defensor atleticano com o gol vazio para vencer a marcação e finalizar de chaleira.

Ao todo, ele tem sete jogos na temporada – quatro em sequência como titular, ocupando a vaga deixada por Gabriel Brazão, que se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo.

Para a partida, Cuca não poderá contar com o volante Willian Arão, que vinha atuando como zagueiro. Suspenso, ele deve ser substituído por Luan Peres. A principal novidade será o retorno de Neymar, preservado da última partida por conta do gramado sintético da Arena MRV.

Poucos jogos e afastamentos

Diógenes, 25, fez apenas nove partidas em toda carreira profissional. Antes da sequência, ele havia atuado em um jogo em 2024, mais um em 2025 e em outras três oportunidades na atual temporada – diante de Red Bull Bragantino e Bahia, pelo Brasileirão, e do Coritiba, pela Copa do Brasil.

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Natural de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, o goleiro de 1,90 m deu seus primeiros passos no futebol em uma escolinha que pertencia ao tio, no bairro do Capão Redondo. Inicialmente, tentou jogar de zagueiro.

A formação passou por Taboão da Serra-SP, Internacional e Avaí, até chegar ao sub-20 do Santos em 2020. Figura no elenco profissional desde 2021, mas jamais engatou uma sequência relevante na carreira.

Na base, ele foi titular na campanha santista que terminou com o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. O time foi derrotado pelo Palmeiras, de Endrick, na decisão daquele ano.

Ainda em 2022, contudo, Diógenes foi afastado pelo clube pela primeira vez por conta de atos de indisciplina, registrando atrasos e até mesmo ausências em alguns treinamentos.

No início de 2024, logo após o rebaixamento à Série B, novo afastamento: desta vez, passou a treinar com atletas que não estavam nos planos da equipe, mas acabou retornando aos profissionais pelo desfecho negativo nas negociações com Tadeu, do Goiás.

Ocupou por longo período o posto de terceira opção para a função no time principal, condição essa que só mudou depois da grave lesão sofrida por João Paulo em maio de 2024, que teve uma ruptura no tendão de Aquiles.

Com Brazão assumindo a titularidade durante a Série B daquele ano, Diógenes passou a ser reserva imediato, vencendo a concorrência com o experiente goleiro Renan, ex-Botafogo.

Para virar titular, o jogador de 25 anos venceu a concorrência com o experiente João Paulo, de 31, que retornou em junho à Vila Belmiro depois de uma passagem apagada por empréstimo pelo Bahia.

Ele voltou neste ano, à pedido do preparador físico Arzul, e passou a revezar com Diógenes pelo posto de reserva imediato de Brazão, mas acabou perdendo a disputa final por uma escolha pessoal do treinador santista.

Em abril, o novo camisa 1 renovou contrato com o clube até dezembro de 2028, com multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 412,6 milhões).