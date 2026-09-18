Escolhido pelo técnico Cuca para substituir Gabriel Brazão, que passará por cirurgia no ombro esquerdo e não jogará mais nesta temporada, o goleiro Diógenes, 25, tem somente cinco partidas em seis anos de carreira como profissional e já enfrentou dois afastamentos na Vila Belmiro.

Ele atuou em um jogo em 2024, mais um em 2025 e em outras três oportunidades na atual temporada – diante de Red Bull Bragantino e Bahia, pelo Brasileirão, e do Coritiba, pela Copa do Brasil.

Natural de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, o goleiro de 1,90 m deu seus primeiros passos no futebol em uma escolinha que pertencia ao tio, no bairro do Capão Redondo. Inicialmente, tentou jogar de zagueiro.

A formação passou por Taboão da Serra-SP, Internacional e Avaí, até chegar ao sub-20 do Santos em 2020. Figura no elenco profissional desde 2021, mas jamais engatou uma sequência relevante na carreira.

Na base, ele foi titular na campanha santista que terminou com o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. O time foi derrotado pelo Palmeiras, de Endrick, na decisão daquele ano.

Ainda em 2022, contudo, Diógenes foi afastado pelo clube pela primeira vez por conta de atos de indisciplina, registrando atrasos e até mesmo ausências em alguns treinamentos.

No início de 2024, logo após o rebaixamento à Série B, novo afastamento: desta vez, passou a treinar com atletas que não estavam nos planos da equipe, mas acabou retornando aos profissionais pelo desfecho negativo nas negociações com Tadeu, do Goiás.

Ocupou por longo período o posto de terceira opção para a função no time principal, condição essa que só mudou depois da grave lesão sofrida por João Paulo em maio de 2024, que teve uma ruptura no tendão de Aquiles.

Com Brazão assumindo a titularidade durante a Série B daquele ano, Diógenes passou a ser reserva imediato, vencendo a concorrência com o experiente goleiro Renan, ex-Botafogo.

Para virar titular, o jogador de 25 anos venceu a concorrência com o experiente João Paulo, de 31, que retornou em junho à Vila Belmiro depois de uma passagem apagada por empréstimo pelo Bahia.

Ele voltou neste ano, à pedido do preparador físico Arzul, e passou a revezar com Diógenes pelo posto de reserva imediato de Brazão, mas acabou perdendo a disputa final por uma escolha pessoal do treinador santista.

Em abril, o novo camisa 1 renovou contrato com o clube até dezembro de 2028, com multa rescisória de 70 milhões de euros (R$ 412,6 milhões).

Eliminado da Copa do Brasil, o Santos tem mais 12 jogos até o final desta temporada e busca, via Brasileirão, uma vaga na pré-Libertadores.