O Santos não conta mais com o goleiro Gabriel Brazão para o restante desta temporada. O jogador, que vinha atuando à base de infiltrações por conta de dores no ombro esquerdo, sofreu uma luxação na região e agora precisará passar por cirurgia.

A informação foi inicialmente publicada pela jornalista Gabriela Brino e confirmada pelo clube na noite desta quinta-feira, 17.

Em nota, o Santos diz que as dores de Brazão voltaram logo após a derrota para o Atlético Mineiro na última quarta, 16, resultado que eliminou a equipe da Copa Sul-Americana, mas que o quadro já existia há alguns meses. Com a piora, o procedimento cirúrgico precisou ser antecipado.

PLACAR apurou que o escolhido pelo técnico Cuca para a vaga deixada pelo camisa 77 é Diógenes. O jogador de 25 anos venceu a concorrência com o experiente João Paulo, de 31, que retornou em junho à Vila Belmiro depois de uma passagem apagada por empréstimo pelo Bahia.

Menino da Vila, Diógenes tem apenas cinco partidas em seis anos como profissional. Ele atuou em um jogo em 2024, mais um em 2025 e em outras três oportunidades na atual temporada – diante de Red Bull Bragantino e Bahia, pelo Brasileirão, e do Coritiba, pela Copa do Brasil.

Natural de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, o goleiro de 1,90 m deu seus primeiros passos no futebol em uma escolinha que pertencia ao tio, no bairro do Capão Redondo. Inicialmente, tentou jogar de zagueiro.

A formação passou por Taboão da Serra-SP, Internacional e Avaí, até chegar ao sub-20 do Santos em 2020. Figura no elenco profissional desde 2021, mas jamais engatou uma sequência relevante na carreira.

Na base, ele foi titular na campanha santista que terminou com o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022. O time foi derrotado pelo Palmeiras, de Endrick, na decisão daquele ano.

Ainda em 2022, Diógenes foi afastado pelo clube por conta de atos de indisciplina, registrando atrasos e até mesmo ausências em alguns treinamentos.

No início de 2024, logo após o rebaixamento à Série B, novo afastamento: desta vez, passou a treinar com atletas que não estavam nos planos da equipe, mas acabou retornando aos profissionais pelo desfecho negativo nas negociações com Tadeu, do Goiás.

Ocupou por longo período o posto de terceira opção para a função no time principal, condição essa que só mudou depois da grave lesão sofrida por João Paulo em maio de 2024, que teve uma ruptura no tendão de Aquiles.

Com Brazão assumindo a titularidade durante a Série B daquele ano, ele passou a ser reserva imediato, vencendo a concorrência com o experiente goleiro Renan, ex-Botafogo.

João Paulo, antigo titular, acabou sendo emprestado ao Bahia depois de se recuperar de lesão. Voltou neste ano, à pedido do preparador físico Arzul, e passou a revezar com Diógenes pelo posto de reserva imediato de Brazão, mas acabou perdendo a disputa final.

Durante o período no Tricolor de Aço, ele atuou somente em oito partidas, sendo seis delas como titular.

Mais um

Além de Brazão, para a partida contra o Remo, o Santos também não poderá contar com o volante Willian Arão, que vinha atuando como zagueiro.

Segundo o clube, o jogador acusava dores no músculo oblíquo interno do abdômen desde a primeira partida contra o Galo, em 9 de setembro, e retornou para avaliação e tratamento no CT Rei Pelé, em Santos.

O confronto pela 28ª rodada do Brasileirão ocorre neste sábado, 19, às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão.