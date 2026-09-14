A 27ª rodada do Brasileirão de 2026 chega ao fim nesta segunda-feira, 14, com a partida entre Bahia e Remo, às 20h (de Brasília). A competição chega agora em sua reta final, com as brigas por título, vaga na Copa Libertadores e contra o rebaixamento para a Série B de 2027.
Segundo informações do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), ainda não há ninguém garantido na Libertadores, tal qual nenhum rebaixado. Mesmo com ótimas pontuações, Flamengo e Palmeiras têm 99,98% e 99,93% de chances de estarem na próxima edição do torneio, respectivamente.
Já entre os que lutam contra a queda, a Chapecoense vive a situação mais delicada. Com apenas 17 pontos, a equipe da Arena Condá tem 99,03% de chance de jogar a segunda divisão.
As maiores chances de título
Flamengo – 66,2%
Palmeiras – 32,1%
Athletico-PR – 0,85%
Fluminense – 0,39%
Bahia – 0,27%
Cruzeiro – 0,12%
Atlético-MG – 0,031%
Bragantino – 0,003%
Coritiba – 0,003%
Santos – 0,002%
As maiores chances de Libertadores
Flamengo – 99,98%
Palmeiras – 99,93%
Athletico-PR – 77,6%
Fluminense – 67,9%
Bahia – 57,2%
Cruzeiro – 44,2%
Atlético-MG – 25,5%
Coritiba – 9,1%
Bragantino – 7,1%
Santos – 5,4%
São Paulo – 2,0%
Botafogo – 1,7%
Vitória – 1,6%
Corinthians – 0,48%
Vasco da Gama – 0,093%
Mirassol – 0,090%
Grêmio – 0,059%
Internacional – 0,011%
Remo – 0,001%
As maiores chances de rebaixamento
Chapecoense – 99,03%
Remo – 84,6%
Internacional – 57,4%
Grêmio – 46,1%
Vasco da Gama – 39,3%
Mirassol – 35,5%
Corinthians – 14,6%
Botafogo – 7,0%
Vitória – 6,7%
São Paulo – 6,2%
Santos – 2,0%
Bragantino – 1,2%
Coritiba – 0,37%
Atlético-MG – 0,040%
Cruzeiro – 0,004%
Bahia – 0,001%