A 27ª rodada do Brasileirão de 2026 chega ao fim nesta segunda-feira, 14, com a partida entre Bahia e Remo, às 20h (de Brasília). A competição chega agora em sua reta final, com as brigas por título, vaga na Copa Libertadores e contra o rebaixamento para a Série B de 2027.

Segundo informações do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), ainda não há ninguém garantido na Libertadores, tal qual nenhum rebaixado. Mesmo com ótimas pontuações, Flamengo e Palmeiras têm 99,98% e 99,93% de chances de estarem na próxima edição do torneio, respectivamente.

Já entre os que lutam contra a queda, a Chapecoense vive a situação mais delicada. Com apenas 17 pontos, a equipe da Arena Condá tem 99,03% de chance de jogar a segunda divisão.

As maiores chances de título

Flamengo – 66,2%

Palmeiras – 32,1%

Athletico-PR – 0,85%

Fluminense – 0,39%

Bahia – 0,27%

Cruzeiro – 0,12%

Atlético-MG – 0,031%

Bragantino – 0,003%

Coritiba – 0,003%

Santos – 0,002%

As maiores chances de Libertadores

Flamengo – 99,98%

Palmeiras – 99,93%

Athletico-PR – 77,6%

Fluminense – 67,9%

Bahia – 57,2%

Cruzeiro – 44,2%

Atlético-MG – 25,5%

Coritiba – 9,1%

Bragantino – 7,1%

Santos – 5,4%

São Paulo – 2,0%

Botafogo – 1,7%

Vitória – 1,6%

Corinthians – 0,48%

Vasco da Gama – 0,093%

Mirassol – 0,090%

Grêmio – 0,059%

Internacional – 0,011%

Remo – 0,001%

As maiores chances de rebaixamento

Chapecoense – 99,03%

Remo – 84,6%

Internacional – 57,4%

Grêmio – 46,1%

Vasco da Gama – 39,3%

Mirassol – 35,5%

Corinthians – 14,6%

Botafogo – 7,0%

Vitória – 6,7%

São Paulo – 6,2%

Santos – 2,0%

Bragantino – 1,2%

Coritiba – 0,37%

Atlético-MG – 0,040%

Cruzeiro – 0,004%

Bahia – 0,001%