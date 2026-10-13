O Corinthians atravessa um dos momentos mais turbulentos de sua história recente, lidando com uma grave crise que transborda as quatro linhas e atinge o coração administrativo do clube.

A insatisfação culminou em um protesto incisivo de torcedores na última segunda-feira, 12, em frente à sede social do Parque São Jorge, exigindo uma intervenção judicial imediata na agremiação.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) conduz uma rigorosa investigação por meio da Promotoria de Patrimônio Público e Social. O inquérito é gerido por uma força-tarefa montada em maio sob a liderança dos promotores Luiz Ambra Neto, André Pascoal e Silvio Antônio Marques.

O processo já acumula mais de dez depoimentos e ultrapassa a marca de três mil páginas. O órgão está na iminência de definir os próximos passos legais, e o cenário desenhado nos bastidores jurídicos é considerado extremamente desfavorável para a atual administração alvinegra.

Caso a Justiça acate um pedido formal de intervenção, os limites de atuação e os poderes do interventor serão ditados integralmente pelos tribunais. A medida atuaria como um mecanismo drástico para restaurar o equilíbrio da entidade esportiva, focando no levantamento de contratos considerados suspeitos, na análise detalhada do imenso passivo financeiro e na execução de auditorias externas.

A figura central e principal alvo das possíveis sanções é o atual presidente do clube, Osmar Stábile, que inclusive é candidato à reeleição. A ameaça de afastamento da cúpula diretiva ocorre em um momento politicamente sensível, adicionando forte instabilidade e tensão aos já conturbados corredores do clube.

Apesar de o Ministério Público não ter estipulado um prazo legal específico para a resolução do inquérito, a expectativa interna é de que uma definição contundente ocorra antes do dia 28 de novembro.

A data representa um marco fundamental para o futuro a curto e médio prazo do Corinthians, pois é quando estão marcadas as eleições para a presidência e para a renovação das cadeiras do Conselho Deliberativo.