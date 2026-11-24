Um empate e uma vitória: essa é a combinação que livra o Corinthians da Série B. Nas próximas três rodadas, o clube alvinegro vai atrás de sua permanência na elite do futebol brasileiro contra o Atlético-MG, Grêmio e Remo. Neste momento, o Timão ocupa a 17ª colocação, com 40 pontos, e soma 31,6% de chances de rebaixamento, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.

Contas na luta contra o rebaixamento

Nesta quarta-feira, 25, o Corinthians visita o Atlético-MG, na Arena MRV, pela 36ª rodada do Brasileirão. No cenário mais pessimista – ou seja, de uma derrota contra o Galo -, o Timão precisaria de uma vitória e um empate nos jogos contra Grêmio (37ª rodada) e o já rebaixado Remo (38ª rodada). Se conquistar esses resultados, o clube alvinegro chegaria a 44 pontos no fim do Brasileirão.

O Corinthians se livraria do rebaixamento por conta da tabela de outros times que também lutam contra a queda e já disputaram a 36ª rodada. Com 41 pontos, o Mirassol ocupa a 16ª posição e enfrenta o Athletico-PR na 37ª rodada. Uma vitória, por exemplo, levaria a equipe a 44 pontos, enquanto um empate deixaria o Leão Caipira com 42 pontos. Em caso de derrota, o time seguiria com a mesma pontuação.

O Grêmio, por sua vez, enfrenta o Corinthians na penúltima rodada. A vitória levaria o Tricolor aos 44 pontos, enquanto o empate ou a derrota deixariam a equipe com 42 e 41 pontos, respectivamente. Após a vitória sobre o Santos, o clube gaúcho chegou a 41 pontos e saltou para a 15ª posição, pois possui saldo de gols melhor do que o Leão Caipira.

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Cenário na última rodada

Na 38ª rodada, Grêmio e Mirassol medem forças contra o rebaixamento na Arena do Grêmio. Dessa forma, as equipes “tirariam” pontos entre si, situação que livraria o Corinthians da queda. Assim, apenas o Tricolor Gaúcho ou o Leão Caipira chegaria aos 44 pontos do Timão.

Neste momento, os três clubes somam dez vitórias no Brasileirão. Caso empatem em triunfos ao final do campeonato, o próximo critério de desempate usado é o saldo de gols. No cenário hipotético, o Corinthians levaria vantagem porque possui -2, enquanto Grêmio e Mirassol somam, respectivamente, -7 e -10.

Além destes clubes, outros times também lutam contra o rebaixamento. O Internacional, por exemplo, ocupa a 18ª posição, com 38 pontos – e no máximo mais seis em disputa -, somando 93,7% de chances de queda. O Botafogo, por sua vez, está na 14ª colocação, com 43 pontos, e registra 4% de probabilidade de descenso. Em 13º lugar, com 44 pontos, o Vitória tem 0,026% de chances de cair para a Série B. As porcentagens são calculadas pelo Departamento de Matemática da UFMG.