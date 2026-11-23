O presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, fez duras críticas à gestão financeira de Corinthians e Santos. O dirigente cobrou medidas mais rigorosas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) contra clubes inadimplentes no futebol nacional.

“A proibição de transferência tem sido marcada de forma ineficiente em algumas situações, como o Corinthians aí, os dois maiores caloteiros do Brasil, Santos e Corinthians”, afirmou Dresch, em entrevista ao portal ge.

As declarações do dirigente refletem cobranças em andamento na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). O clube mato-grossense solicita a manutenção do transfer ban aplicado ao Corinthians, apontando débitos que somam cerca de R$ 16 milhões em parcelas atrasadas e R$ 4 milhões em multas contratuais, além de quantias futuras a vencer.

Em relação ao Santos, o processo envolve uma dívida de R$ 18,6 milhões já validada pela corte desportiva. Dresch sustenta que a inadimplência continuada compromete o equilíbrio competitivo entre as equipes e defende sanções mais efetivas.

“O Corinthians está com a proibição de transferências desde julho e continua contratando”, continuou. “O Santos, a partir do ano que vem, tem que levar um banimento de transferência e tem que ficar dois, três anos com banimento de transferência. Até chegar ao ponto de perder ponto, ser rebaixado. E o Corinthians a mesma coisa”.

“O Cuiabá sofreu esportivamente porque fez certo. E quem faz errado tem que ser punido”, completou o presidente do Cuiabá, 14º colocado da última edição da Série B.