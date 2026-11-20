A briga mais emocionante no Brasileirão é a luta contra a zonda de rebaixamento. Enquanto Chapecoense e Remo já estão virtualmente rebaixados, duas vagas permanecem abertas e sete times correm sérios riscos de caírem para a segunda divisão.

Com o empate do Grêmio contra o Bahia, em casa, e a derrota do Internacional para o Vasco, em São Januário, a dupla gaúcha aparece na 18ª e 17ª colocação, respectivamente. Segundo o ge, o Tricolor teve a sua chance de permanência reduzida de de 36,30% na rodada passada para 24,70%. A queda do Colorado foi de 60,51% para 44,43%.

A fase ruim da dupla Grenal foi analisada na edição nº 1541 da Revista PLACAR, de novembro deste ano. A matéria “Barbaridade, Tchê!”, cita fatores dos últimos anos que levaram os rivais a possibilidade de caírem juntos, pela primeira vez.

Já Corinthians e Vitória, equipes que venceram na 35ª rodada, aumentaram suas chances de permanência. Com a goleada sobre o Botafogo, o Timão subiu de 64,38% para 81,90%. Enquanto isso, o Leão da Barra derrotou o Red Bull Bragantino e pulou de 64,69% para 82,61% de chance de permanência.

A vitória sobre o Inter levou o Vasco aos 47 pontos e a garantir a permanência na próxima edição da Série A. São Paulo (99,98%), Botafogo (97,50%), Coritiba (89,62%) e Mirassol (79,26%) são os outros times que ainda tem chances de serem rebaixados.